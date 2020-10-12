MasterChef'ten Walison Fonseca elendi eşi bakın konuya dair ne paylaştı
MasterhCef Türkiye yarışmasından son elenen isim Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca oldu. Walison'un Türk eşinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.
TV8 ekranlarının favori yarışması MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta yine kıyasıya bir mücadele yaşandı. Pazar akşamı ise bir isim yarışmaya veda etti. Son üçe kalan isimler Ebru, Sefa ve Walison oldu. Elenen isim ise yakışıklılığıyla izleyenlerin favorisi haline gelen Walison oldu.
Walison'un Türk eşi Melisa Pınar ise Walison'a destek olmak için sosyal medya hesabı Instagram'da bir bir paylaşım yaptı.
Melisa Pınar, fanların paylaştığı "Kaybettin diye üzülme Walison sen aşkta kazanmışsın" notunu Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı.
Walison ise kendi Instagram hesabından bu fotoğrafı paylaşarak şu sözlerle veda etti:
"Masterchef Türkiye'ye katılmanın bu harika deneyimini bu gülümsemeyle sonlandırıyorum. Büyük zorlukların üstesinden geldiğim başka bir dil hiç görmediğim yemekler ve hayatım için başka güzel öğrenim yaşadığım inanılmaz bir 3 hafta oldu.''