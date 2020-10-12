MasterChef'ten Walison Fonseca elendi eşi bakın konuya dair ne paylaştı

Walison ise kendi Instagram hesabından bu fotoğrafı paylaşarak şu sözlerle veda etti:

"Masterchef Türkiye'ye katılmanın bu harika deneyimini bu gülümsemeyle sonlandırıyorum. Büyük zorlukların üstesinden geldiğim başka bir dil hiç görmediğim yemekler ve hayatım için başka güzel öğrenim yaşadığım inanılmaz bir 3 hafta oldu.''