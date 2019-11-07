Masterchef'ten kim gitti Mustafa mı elendi? Master Şef tanıtımındaki ipucu

Bugüne kadar yaptıkları yemekler göz önüne alındığında elenmeye yakın isimlerden biri de Eda... 6. kez potaya giden Eda, iyi reyting getirdiği için bu hafta da elenmez gibi görünüyor. Kendini masterclasslarla hayli geliştiren Eda, takım arkadaşlarının küçümseyen tutumlarına rağmen bugünleri gelmeyi başardı.