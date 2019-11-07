Masterchef'ten kim gitti Mustafa mı elendi? Master Şef tanıtımındaki ipucu
TV8 yarışması Masterchef'te büyük eleme öncesi yayınlanan tanıtım videosu 'kim elendi' sorusunun ipucu olarak yorumlandı.
Masterchef'ten kim gitti sorusunun yanıtını izleyici dün akşam beklemişti. Ancak son 2 haftadır TV8 kanalı elemeleri perşembe akşamlarına bırakıyor. Bu akşam saat 20.00'da Masterchef elemesinde yarışmaya veda eden isim belli oluyor. Elemeye ilişkin yayınlanan tanıtım fragmanı ise gündeme oturdu. Özellikle bir kare elenen Mustafa mı sorusunu akıllara getirdi.
Masterchef yarışmasında eleme yemeğini şef Somer Sivrioğlu yaptı. Mavi takımdan Mustafa ve Suna elemeye çıkan isimler oldu. Kırmızı takımdan ise Güzide ile Eda geldi. 4 kişilik eleme oyunu 'kim elendi' sorusunun yanıtını verecek.
Son haftalarda performansı hayli düşen Güzide elemede gidebilecek isimlerden biri olarak görülüyordu. Mavi takımla yapılan Çin yemeği yarışını da Güzide'nin tatlısı yüzünden kaybetmişti. Şef Mehmet Yalçınkaya eleme öncesinde Güzide'ye 'Sen de hırs yok, burada işin çok zor' demişti.
Bugüne kadar yaptıkları yemekler göz önüne alındığında elenmeye yakın isimlerden biri de Eda... 6. kez potaya giden Eda, iyi reyting getirdiği için bu hafta da elenmez gibi görünüyor. Kendini masterclasslarla hayli geliştiren Eda, takım arkadaşlarının küçümseyen tutumlarına rağmen bugünleri gelmeyi başardı.