MasterChef'ten elenen Suna sessizliğini bozdu işte eleme sonrası ilk açıklama
TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef'ten elenen Suna Aydın sosyal medya hesabından eleme sonrası ilk açıklamasını yaptı.
TV8'in fenomen yarışması MasterChef, geçtiğimiz akşam heyecan dolu bölümle ekrana geldi. Eleme bölümüyle izleyicinin karşısına çıkan MasterChef'te eleme potasına kalan Suna, Kıvanç, Yasin ve Batuhan arasından yarışmaya veda eden isim Suna oldu.
Suna'nın elenmesi ise sosyal medyada büyük tepki çekti. Sevilen yarışmacı gelen tepkilerden sonra sessizliğini bozdu. Yarışmadan elendiğini öğrendikten sonra gözyaşlarına boğulan Suna'ya sosyal medyadan destek mesajları yağdı. Suna'nın yarışmadan ayrılışı en çok da şarkıcı Demet Akalın'ı kızdırdı.
Demet Akalın favorisi olan Suna'nın elenmesine, "Lahmacun bile yapamayan potadan çıkan Kıvanç sağol MasterChef bizim için bitti!" diyerek tavrını ortaya koydu.
Sosyal medyadan destek mesajları alan ünlü yarışmacı da Instagram hesabından sevenlerine şöyle seslendi: