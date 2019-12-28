MasterChef'ten elenen Ekin Eylem Ulaş'ın açıklaması şefleri duygulandırdı
MasterChef Türkiye yarışmasından kimin elendiği dün akşam belli oldu. Yarışmadan elenen Ekin Eylem Ulaş, sosyal medya hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı.
'MasterChef Türkiye' final haftasında, hafta boyu yaptıkları yemekler sonucu aldıkları puanlara göre Ekin, Güzide ve Alican eleme adayı olarak potaya çıktı. 3 etaplı oyunun sonunda en düşük puanı alan isim Ekin Eylem Ulaş, MasterChef'e veda etti.
MasterChef Ekin, vedanın ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan duygu dolu bir paylaşıma imza attı. MasterChef'in favori ismi Ekin, paylaşımına şu notu düştü:
"Bir hikaye yazıyorum, umarım sonu hayırlı olur diye başladığım bu uzun ve yorucu yolculukta başta üzerimizde çok emeği geçen şeflerimiz Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu olmak üzere MasterChef Türkiye ekibine, bana her zaman dualarını esirgemeyen destekçilerime, dostlarıma, yakınlarıma ve her an her yerde yanımda olan aileme sonsuz teşekkürler ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bir hikaye yazdım ve hayırlısı böyleymiş."
Ekin'in gidişi şefleri de duygulandırdı. Ekin'in eleme konuşmasında gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet şef, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: