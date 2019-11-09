Masterchef'ten elenen Eda veda mesajında Mehmet şefe teşekkür etmedi
Masterchef Türkiye'de Güzide, Suna, Eda ve Mustafa arasından elenen isim olan Eda Karabulut, sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı.
MasterChef'te çok konuşmasıyla ve herkesle kavga etmesiyle bilinen Eda Karabulut'un yarışmadaki macerası önceki akşam sona erdi. Mustafa ile son ikiye kaldığı eleme gecesinde ismi açıklanan Eda Karabulut, elenmesinin ardından binlerce destek mesajı aldı.
İlk olarak elendiği anları Instagram'ın hikaye kısmından paylaşan Eda Karabulut, "Üzülmeyin, kimse üzülmesin. Güzel kalplere girdim. Sizi seviyorum." ifadelerini kullandı.
Ardından ise gönderi olarak bir fotoğraf yayınlayan Karabulut, "Gülmek de ağlamak da insana ait" diyerek, duygu dolu bir veda mesajını takipçileriyle paylaştı. İşte Karabulut'un veda mesajı:
Damgamı vurdum da gittim: "Ben hep çok gülen , göz yaşını da tutamayan, duygulu, biraz deli, biraz sinirli ama hep güçlü olan bir kadın oldum! MasterChef Türkiye'ye veda ettim ama damgamı vurdum da gittim!"