MasterChef'ten elenen Batuhan ünlü ismin abisi çıktı Seksenler dizisinde oynuyor
Tv8'de yayınlanan MasterChef Türkiye programından geçtiğimiz hafta elenen Faruk Batuhan Öner'in, Seksenler dizisiyle adını duyuran genç oyuncunun abisi olduğu ortaya çıktı.
MasterChef'e katıldığı ilk günden beri başarılı performansıyla şefleri birçok kez kendine hayran bırakan Faruk Batuhan Öner, son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı. Yarışmadan elenmesinin ardından bir aile cafesi açmayı düşünen Batuhan'ın, Seksenler'in Elvan'ının gerçek abisi olduğu öğrenildi.
Masterchef'e yarışmacı olarak katılan Batuhan'ın, ünlü oyuncu Begüm Öner'in abisi olduğu öğrenilirken genç şefin, yarışmanın elemelerine de kardeşiyle gittiği görülmüştü.
Aynı ananın evlatlarıyız: Begüm Öner ise geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşmış ve altına şu notu düşmüştü:
- "Farklı yönlere baksak da aynı ananın evlatlarıyız"
Yarışmadan elenmişti: MasterChef Türkiye'nin 2. sezonunda yarışan Faruk Batuhan Öner geçtiğimiz günlerde yarışmaya veda etmişti. 'El lezzeti yoktur, doğru teknik vardır' sloganıyla yarışmada yer alan Faruk Batuhan Öner, son elemeyi geçememişti.