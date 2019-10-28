MasterChef'ten elenen Batuhan ünlü ismin abisi çıktı Seksenler dizisinde oynuyor

MasterChef'e katıldığı ilk günden beri başarılı performansıyla şefleri birçok kez kendine hayran bırakan Faruk Batuhan Öner, son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı. Yarışmadan elenmesinin ardından bir aile cafesi açmayı düşünen Batuhan'ın, Seksenler'in Elvan'ının gerçek abisi olduğu öğrenildi.