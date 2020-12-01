MasterChef'ten elenen Ayyüce her şeyi anlattı Emir ile sevgili deniyordu itiraf etti
MasterChef Türkiye yarışmasından elenen Ayyüce Kamit, Uğur Kardaş'ın Youtube programına katıldı. MasterChef dedikodularını bir bir anlattı.
MasterChef yarışmasından elendiği gece hikayesiyle herkesi ağlatan Ayyüce Kamit, katıldığı bir YouTube programındaki açıklamalarıyla şoke etti. MasterChef Türkiye'de bir aşk olduğunu eski yarışmacı Berker söylemişti. Bu iddia üzerine Ayyüce ve Emir Elidemir'in beraber olduğu söylenmişti. Ayyüce, açıklamalarında her şeyi açıkladı. İşte o samimi açıklamaları...
- "Sakarya’dan İstanbul’a geldiğimde belirli bir bütçem yoktu, hatta cebimde hiç para yoktu. Aşçı olmayı kafayı koymuştum. İnsanlar ‘paran yok nasıl özel okulda ders aldın’ diye soruyorlar. Babam benim için kredi çekti.''
- ''Babama ‘hayatım boyunca sen benim arkamda olmaya bilirsin, ama benim bu yolda yürümem gerek’ dedim. Sonra okulun ayarladığı bir yerde staja başladım. Stajdayken iş teklifi aldım. 1700 TL ücretle işe başladım. Piyasada yeni olduğum için kabul ettim. İstanbul’da kalıp bu sektörde olmak istiyordum.''
- ''Kısa bir süre yurtta kaldım, üniversite öğrencileriyle.... 4 kişilik bir odadaydık, Beni sevemediler. Üçü aynı okuldaydı beni rahatsız ettiler sürekli. Bu şekilde devam etmeyeceğini düşünüp eve çıkmaya karar verdim.''