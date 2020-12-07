MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz yeni adresi ortaya çıktı

Yarışmada şefler Uğur'un diskalifiye edildiğini şefler açıklamıştı. Uğur gözyaşları içinde özür dileyip, yaptıklarından pişman olduğunu açıklarken yarışmacı arkadaşlarının da çok üzgün olduğu ve gözyaşlarına hakim olamadığı görülmüştü.