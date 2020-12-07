MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz yeni adresi ortaya çıktı
Masterchef'in iddialı isimlerinden biri olan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesinin ardından yeni adresi belli oldu.
18 yaşındayken henüz sosyal medya ile yeni tanışan Uğur Yılmaz Deniz'in yazdığı sinkaflı küfürler yarışmadan aylar sonra gün yüzüne çıkınca sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Gelen tepkilere sessiz kalmayan Acun Ilıcalı Twitter'dan açıklama yapmıştı.
Acun Ilıcalı yaptığı paylaşımda"Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir." açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamanın ardından Uğur Yılmaz geçtiğimiz hafta yarışmaya vedası sosyal medyada olay olmuştu.
Yarışmada şefler Uğur'un diskalifiye edildiğini şefler açıklamıştı. Uğur gözyaşları içinde özür dileyip, yaptıklarından pişman olduğunu açıklarken yarışmacı arkadaşlarının da çok üzgün olduğu ve gözyaşlarına hakim olamadığı görülmüştü.
Uğur Yılmaz'ın vedasının reyting malzemesi olarak seyirciye sunulması seyircilerin tepkisine neden olmuştu. Daha önce Masterchef'ten elenen Murat Özdemir'in vedasını hatırlatan seyirci, Uğur'u da sessizce, kamera arkasında gönderebilirdiniz yorumunu yapmıştı.