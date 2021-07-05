Masterchef'ten bir ilki! Menajerimi Ara Operasyon 41 Baş Belası'na fark attı reytingde zirve bakın kimin
4 Temmuz 2021'in reyting sonuçları Baş Belası, Menajerimi Ara, Operasyon 41'i hüsrana uğrattı. Masterchef Türkiye yeni sezonda bir ilki yaptı.
Kanal D'de Survivor'a rakip olacağı söylenen yarışma Operasyon 41 dün akşamki bölümüyle ekrana geldi. İlginç program reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Tv8 ekranlarında yeni sezona başlayan Masterchef günlerdir reyting yarışında umduğu başarıyı sağlayamadı. Dün akşamki bölümünde sevilen program bir ilki yaptı.
İpek işini kaybetme korkusu yaşasa da görevini yapmaktan geri durmaz. Bir gecekondunun bodrum katındaki gizli mezarda bir ceset bulunur. Emniyete gelen bir telefon bulunan cesedin dedesine ait olduğunu söylediği Baş Belası reytinglerde zirve yarışında galip olamadı.
Her hafta ünlü isimlerin konuk olduğu Menajerimi Ara dizisi bu haftaki bölümde Murat Dalkılıç, Yasemin Allen ve Didem Kınalı gibi isimleri ağırladı. Sevilen dizi reytinglerde hüsrana uğrayarak ilk 10'a giremedi.
İşte pazar günü reytingleri...