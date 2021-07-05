Masterchef'ten bir ilki! Baş Belası Menajerimi Ara Operasyon 41'e fark attı reytingde zirve bakın kimin

İpek işini kaybetme korkusu yaşasa da görevini yapmaktan geri durmaz. Bir gecekondunun bodrum katındaki gizli mezarda bir ceset bulunur. Emniyete gelen bir telefon bulunan cesedin dedesine ait olduğunu söylediği Baş Belası reytinglerde zirve yarışında galip olamadı.