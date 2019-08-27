MasterChef'te yarışmacı kovuldu Mehmet Yalçınkaya bu sefer çok sinirlendi
Yeni sezonuyla Tv8 ekranlarında hızlı bir başlangıç yapan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Mehmet Yalçınkaya, bir yarışmacıya fena sinirlenerek oylama yapmadan gönderdi. Masterchef'te yarışacak 14 yarışmacı da belli oldu işte isimler:
Tv8 ekranlarında yayınlandığı ilk bölümlerinde reytinglerde ilk 3'ü zorlayan MasterChef Türkiye yarışmasında ilginç bir an yaşandı. Şeflerin ilk bölümde yemeğini beğenip bir üst tura çıkardıkları yarışmacı, ikinci turda yarışmadan kovuldu.
Önceki bölümde ilk elemeyi geçen yarışmacılar, 3'erli gruplar halinde jürinin söylediği yemekleri yaparak yarıştı. Jüri üyeleri ise 3 isim arasından en iyi yemeği yapan bir ismi, takımlara katılması için seçti.
Uyarıları dikkate almadı: Ancak elemelerde ünlü şef Mehmet Yalçınkaya bir yarışmacıya sinirlendi. Mehmet Şef, yemek yaptığı esnada ısrarla şeflerin uyarılarını dikkate almayan yarışmacı hakkında şu ifadeleri kullandı:
Trollemeye çalışıyorsun: "Sen hayatında tavada kızartılan bir dolma yada sarma gördün mü? Sen gidebilirsin. Sen kafana göre bizi burada trollemeye çalışıyorsun. Israrlar buradaki iki şef seni uyarıyor. Ama bizi dinlemiyorsun."