MasterChef'te skandal yemekten taş çıktı Mehmet Şef çıldırdı, yarışmacı ağladı
TV8 MasterChef son bölümünde İtalyan usülü deniz mahsüllü niyokki yemeğinin içinden taş çıkınca Mehmet Yalçınkaya adeta çılgına döndü. Yemeği hazırlayan yarışmacı ise sinirinden ve üzüntüsünden ağladı.
TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye 2021'de dün yayınlan son bölümde ana kadroya girebilmek için ilk turda deniz mahsullü niyokki yemeği yaparak yarıştı. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun tadımları sırasında yarışmacılardan Samet'in yemeğinden taş çıkınca şefler şoke oldu, yarışmacı ise üzüntüsünden gözyaşlarına boğuldu.
Mehmet Şef'e denk geldi, ağzından taş tanesi çıkardı!
MasterChef Türkiye 2021'de ana kadronun 7'nci isminin seçileceği gecede birinci turda yarışan Samet'in yemeğinden kum çıktı. Şef Mehmet Yalçınkaya, ağzına gelen kum tanesini diğer şeflere gösterdi. Yalçınkaya "Bu kum değil, taş" deyince yarışmacı Samet gözyaşlarını tutamadı.
İşte yarışmacı Samet'in o niyokkisi...
Samet, bir üst tura kalamadı
Samet Mehmet Şef'in ağzından çıkarıp parmak ucuna koyduğu taş parçasını görünce adeta yıkıldı! Samet'i ise birlikte yarıştığı rakipleri teselli etmeye çalıştı. MasterChef'in ilk turunda yemeğinden kum çıkan Samet, bir üst tura kalamadı.