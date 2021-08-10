MasterChef'te skandal yemekten taş çıktı Mehmet Şef çıldırdı, yarışmacı ağladı

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye 2021'de dün yayınlan son bölümde ana kadroya girebilmek için ilk turda deniz mahsullü niyokki yemeği yaparak yarıştı. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun tadımları sırasında yarışmacılardan Samet'in yemeğinden taş çıkınca şefler şoke oldu, yarışmacı ise üzüntüsünden gözyaşlarına boğuldu.