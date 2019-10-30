Masterchef'te şefler sinirlendi ekibin yarısı elemeye kaldı peki kim gitti?
Master Şef Türkiye yarışmasından geçen hafta Faruk Batuhan gitti, bu hafta kim elendi sorusu saat 00.20'de belli olacak.
TV8 ekranlarındaki MasterChef Türkiye yarışmasında bu hafta bir ilk yaşanıyor. Her hafta elemeye 4 aday çıkarken bu hafta sayı 6'ya çıktı. Bunun sebebi de kaptanlık oyununda ekibin yarısının yemeğini yetiştirememesi oldu. Master Şef Türkiye'de kim elendi sorusunun yanıtı merak edilirken işte bu hafta yaşananlar.
Bu hafta bir ilk yaşandı
MasterChef'de ilk olarak her hafta olduğu gibi kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmada Kıvanç, Ekin, Yasin, Alican, Güzide ve Batuhan yemeklerini yetiştiremeyince şefler çileden çıktı. Danilo, Mehmet Şef ve Somer şef yarışmacılara bugüne kadar hiç verilmeyen bir ceza verdi. Masterclas ödülünü iptal edip doğrudan elemeye gidecek 2 yarışmacı için yarışma düzenledi. Bu yarışma sonunda Ekin ve Alican doğrudan elemeye kaldı.
MasterChef yarışmasının ilk eleme etabında ise kırmızı takım ile mavi takım gazilere yemek yaptı. Yarışı açık farkla kazanan Mustafa'nın kaptanlık yaptığı kırmızı takım olunca Rıfat'ın kaptanlığını yaptığı mavi takım dokunulmazlık oyunu oynamak durumunda kaldı.
Dokunulmazlığı kazanan Cemre oldu ve eleme için Rıfat'ın adını verdi. Takım oylamasında ise sürpriz olmadı ve ekip Eda'yı eleme potasına attı.