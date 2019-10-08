MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü yarışmacı kapı dışarı edildi

Sen kimsin ya: Mehmet Yalçınkaya, Mustafa'nın sözlerine çok sinirlenerek yarışmacıyı stüdyodan kovdu. Yalçınkaya, "Burada jürisinin 'J'sini sorgulayacak kim var? Sen kimsin ya bize burada şey yapıyorsun. Çık dışarı. Bunu bize ikinci kez yapıyorsun. Haddini bil" diyerek bağırdı.