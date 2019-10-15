MasterChef'te Mehmet Şef sinirlendi Yasin'e 'sakın ağzından çıkarma' diyerek zorla yedirdi

Sakın ağzından çıkarma: "Benim yemeyeceğim şeyi neden koydun?" diye soran Mehmet Şef, Yasin'e portakal kabuğunu yedirdi. Mehmet Şef'in "Sakın ben giderken ağzından çıkarma ben bakıyorum" sözleri ise dikkat çekti.