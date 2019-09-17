MasterChef'te korkutan anlar! Eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'in son bölümünde mavi ve kırmızı takım Çeşme Alaçatı'ya gitti ve gurmelere deniz ürünleri ağırlıklı bir menü hazırladı. Konuklar iki takımın yemeklerini yedi ve puanlarını verdi. Oyunu kaybeden takımdan iki eleme adayı çıktı. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?