MasterChef'te korkutan anlar! Eleme adayları kimler oldu?
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin 16 Eylül Pazartesi günü ekranlara gelen bölümünde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununun ardından oylama sonucunu açıklanırken Orhan fenalaştı. Alaçatı'da özel konuklara yemek yapan yarışmacılardan bazıları, gecenin sonunda yapılan puanlama ile en az puanı alarak eleme potasına girdi. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu?
MasterChef'in son bölümünde mavi ve kırmızı takım Çeşme Alaçatı'ya gitti ve gurmelere deniz ürünleri ağırlıklı bir menü hazırladı. Konuklar iki takımın yemeklerini yedi ve puanlarını verdi. Oyunu kaybeden takımdan iki eleme adayı çıktı. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
MasterChef Türkiye'nin dokunulmazlık oyununda, kırmızı ve mavi takım yemek konusunda hünerlerini yarıştırdı. Birinci dokunulmazlık oyununu bu hafta kırmızı takım kazandı.
Sonucun açıklanması sonrası Orhan, bir anda yere yığıldı. Yarışmacı stüdyodakileri ve diğer yarışmacı arkadaşlarını korkuttu.
Eleme adayları kimler oldu?
Yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için Somer Şef'in hazırladığı yemeği yaptı. Somer Şef'in tarifine en yakın yemeği yaparak bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Yasin oldu.