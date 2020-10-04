Masterchef'te kim elenmek için sabote etti? Masterchef Türkiye'de olmaz denen oldu
Masterchef Türkiye 4 Ekim 2020 eleme gecesinde bugüne kadar görülmemiş bir olay yaşandı. Bir yarışmacı kendini sabote etti. İşte Masterchef'ten kim elendi sorusunun yanıtını veren elemede
Masterchef Türkiye'de kim elendi sorusunun yanıtı TV8 izleyicisini ekrana kilitledi. İkili eleme etabıyla bu hafta Masterchef'e veda eden isim belli oldu. Geçen hafta yarışmaya yeni dahil olan Selin Aydın Masterchef'ten elenmişti. Bu haftaki eleme gecesinde mavi takımdan 4, kırmızı takımdan 2 kişi fenomen yarışmada kalabilmek için yarıştı. Bu hafta itibariyle elenen kişinin yerine yeni bir yarışmacı dahil olmayacak. Masterchef'in 16 kişilik kadrosu bu eleme ile 15'e inmiş olacak. İşte eleme gecesinde yaşananlar:
Masterchef Türkiye 4 Ekim 2020 eleme gecesinin ilk etabında yarışmacılara yaratıcılık üzerine bir yemek verildi. Ana malzeme demirhindi bağ oldu. Bu etapta en iyi 3 yemeği yapan kişiler potadan çıktı. İlk etap elemede potadan birincilikle çıkan Uğur oldu. Onu Esra ve Eray izledi.
Masterchef'te kendini sabote eden kim?
İlk etapta potadan çıkamayan Sefa, Didem ve Duygu Acarsoy Masterchef'in ikinci etabında yarışmada kalmak için yarışa çıktı. Yarışmacılar için final yemeğini Danilo şef hazırladı. Balık ekmeğin farklı bir yorumunu isteyen Danilo şef , zor bir tabak verdi. Masterchef'in bu elemesinde bugüne kadar hiç yaşanmamış bir durum ortaya çıktı. Şefler yarışmacılardan birinin kendini elenmek için sabote ettiğine kanaat getirdi.
Masterchef'te birinci bölüm kapandı
Fenomen yarışmada her hafta elenen ismin yerine yeni bir isim geliyordu. 4 Ekim itibariyle artık yeni yarışmacı alınmayacak. Masterchef bundan sonra eksilerek yoluna devam edecek. Pazartesi itibariyle yeni haftada 15 kişi yer alacak. Her hafta bir kişinin elenmesi ile birlikte finale giden süreç başlamış olacak.