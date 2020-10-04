Masterchef'te kim elenmek için sabote etti? Masterchef Türkiye'de olmaz denen oldu

Masterchef'te kendini sabote eden kim?

İlk etapta potadan çıkamayan Sefa, Didem ve Duygu Acarsoy Masterchef'in ikinci etabında yarışmada kalmak için yarışa çıktı. Yarışmacılar için final yemeğini Danilo şef hazırladı. Balık ekmeğin farklı bir yorumunu isteyen Danilo şef , zor bir tabak verdi. Masterchef'in bu elemesinde bugüne kadar hiç yaşanmamış bir durum ortaya çıktı. Şefler yarışmacılardan birinin kendini elenmek için sabote ettiğine kanaat getirdi.