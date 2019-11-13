Masterchef'te kim elendi yarın belli olacak! Suna ve Kıvanç düellosunu kim kazandı
TV8 yarışması Masterchef Türkiye'de kim elendi sorusunun yanıtı yarına kaldı, Master Şef'te eleme adayları belli oluyor.
Masterchef Türkiye yarışmasında kim elendi sorusunun yanıtı bu hafta da perşembe günü gelecek. Haftaya Kıvanç ile Suna arasındaki rekabetin vurduğu yarışmada oynanan üç oyunun galibi merak konusuydu. Masterclass ödülünü Suna'nın mavi takımı kazanmıştı. Salı akşamı ise ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. İşte Masterchef yarışmasında olanlar:
Masterchef Türkiye yarışmasının ilk dokunulmazlık oyunu Suna ve Kıvanç arasındaki rekabete sahne oldu. Suna'nın Cemre, Rıfat, Mustafa ve Alican'dan kurulu takımı çok iddialıydı. İlk oyunu kazanmanın moraliyle çıktıkları oyunda son dakika golü yediler. Çocuklara yemek pişirdikleri yarışı 11'e 9 oyla kaybettiler.
Kıvanç'ın Güzide, Ekin, Batuhan ve Yasin'den kurulu ekibine yenilen Suna, morali hayli bozulmuş olarak dokunulmazlık oyuna çıktı. Dokunulmazlığı da Rıfat'a kaptıran Suna, yazılma korkusu yaşadı. Rıfat ise geçen hafta elenen Eda'nın intikamını aldı. Dokunulmazlığı kazanınca 'fare' lafını hatırlatıp Mustafa'yı potaya gönderdi.
Mavi takımın diğer eleme adayı için yaptığı oylama da hayli tartışmalı geçti. Hesaplaşmaların yaşandığı oylamada Alican ve Cemre 4'er oyla potanın adayı oldu. Beraberlik çıkınca karar takım kaptanı Suna'ya kaldı. Cemre geçen hafta Suna'yı potaya göndermişti. Suna ona nazire yaparak 'Sen söz verip beni potaya gönderdi. Ama ben sözümü tutup seni potaya göndermeyeceğim' dedi. Suna ana yemekten dolayı Alican'ı potaya gönderdi. Alican ise karara tepki gösterdi ve yaptığı köftenin çok iyi olduğunu ve elenmelerinin nedeninin bu olmadığını söyledi.