Masterchef'te kim elendi yarın belli olacak! Suna ve Kıvanç düellosunu kim kazandı

Mavi takımın diğer eleme adayı için yaptığı oylama da hayli tartışmalı geçti. Hesaplaşmaların yaşandığı oylamada Alican ve Cemre 4'er oyla potanın adayı oldu. Beraberlik çıkınca karar takım kaptanı Suna'ya kaldı. Cemre geçen hafta Suna'yı potaya göndermişti. Suna ona nazire yaparak 'Sen söz verip beni potaya gönderdi. Ama ben sözümü tutup seni potaya göndermeyeceğim' dedi. Suna ana yemekten dolayı Alican'ı potaya gönderdi. Alican ise karara tepki gösterdi ve yaptığı köftenin çok iyi olduğunu ve elenmelerinin nedeninin bu olmadığını söyledi.