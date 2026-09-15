MasterChef’te ilk dokunulmazlık heyecanı! 15 Eylül oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyununun ardından haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesine geçildi. “MasterChef 15 Eylül dokunulmazlığı kim kazandı?”, “Mavi Takım mı Kırmızı Takım mı kazandı?”, “Eleme adayları kim oldu?” ve “Bireysel dokunulmazlığı kim aldı?” gibi sorular araştırılıyor. 15 Eylül Salı akşamı yayınlanan bölümde iki takım tavuk yemekleri hazırlayarak şeflerin karşısına çıktı. Peki dokunulmazlık sonucu açıklandı mı, potaya kimler gidecek? İşte son durum.

MASTERCHEF 15 EYLÜL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

15 Eylül 2026 saat 21.53 itibarıyla MasterChef Türkiye’de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu devam ediyor. Şefler henüz kazanan takımı açıklamadı. Bu nedenle Mavi Takım veya Kırmızı Takım’ın dokunulmazlığı kazandığı yönünde kesinleşmiş bir sonuç bulunmuyor. Oyun tamamlandıktan sonra şeflerin değerlendirmesiyle haftanın ilk dokunulmaz takımının adı belli olacak.

MASTERCHEF 15 EYLÜL ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın ilk eleme adayları da henüz belirlenmedi. Takım oyununu kaybeden yarışmacılar bireysel dokunulmazlık mücadelesine çıkacak. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı kendisini güvence altına alırken gecenin sonunda kaybeden takımdan eleme potasına gidecek isimler belli olacak.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM?

Yeni haftanın Mavi Takım kaptanı Armağan oldu. 14 Eylül Pazartesi akşamı düzenlenen kaptanlık oyununda yarışmacılardan profiterol hazırlamaları istendi. Şeflerin değerlendirmesinde en başarılı tabağı çıkaran Armağan kaptanlığı kazandı ve Kırmızı Takım kaptanı olarak Bahar’ı seçti.

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Armağan’ın kaptanlığındaki Mavi Takım’da Muhammed, Nurten, Enes, Batuhan, Ayşe, Tolgahan, Şiringül, Recep ve Emre Can bulunuyor. Takım, yeni haftanın ilk dokunulmazlığını kazanarak eleme potasına yarışmacı göndermemek için mücadele ediyor.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Bahar’ın kaptanlığındaki Kırmızı Takım ise Nilay, Şükran, Tolga, Hasanalp, Eyyüp Can, Burçin, Faruk, Kübra ve Şadi’den oluşuyor. Kırmızı Takım da haftanın ilk takım oyununda Mavi Takım karşısında dokunulmazlığı kazanmak için yarışıyor.

15 EYLÜL MASTERCHEF’TE HANGİ YEMEKLER YAPILDI?

15 Eylül’deki ilk dokunulmazlık mücadelesinin konsepti tavuk yemekleri oldu. Mavi ve Kırmızı Takım yarışmacıları şeflerin istediği yemekleri hazırlayarak takımına puan kazandırmaya çalıştı. Hazırlanan tabakların değerlendirilmesinin ardından gecenin kazananı belirlenecek.

MASTERCHEF’TE EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye’de son eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Cansu oldu. Cansu’nun elenmesinin ardından 14 Eylül’de yeni haftanın kaptanlık oyunu oynandı ve takımlar baştan oluşturuldu. Yeni haftanın ilk eleme adayları ise 15 Eylül’deki dokunulmazlık mücadelesinin ardından netleşecek.