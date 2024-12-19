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MasterChef'te ilk 6'ya kalan üçüncü isim belli oldu

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MasterChef'te ilk 6'ya kalan üçüncü isim belli oldu

TV8'de ekrana gelen MasterChef yarışmasında finale doğru heyecan arttı. İlk altıya kalan üçüncü yarışmacı da belli oldu.

MasterChef'te ilk 6'ya kalan üçüncü isim belli oldu

MasterChef Türkiye’de final yaklaştıkça heyecan artıyor! Eski yarışmacılardan Barbaros’un konuk olduğu gecede, yarışmacılar iki aşamalı bir mücadelede ter döktü. İlk turda Fener Balığı Wellington hazırlayan yarışmacılar, lezzet ve sunumda yeteneklerini ortaya koydu. Şefler, bu özel tabağı değerlendirirken oldukça zorlandı.

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MasterChef'te ilk 6'ya kalan üçüncü isim belli oldu

İlk turda yarışmacılar, Barbaros’un ünlü limon tuzlu Fener Balığı Wellington tarifini yeniden yorumladı. Şefler tarafından yapılan oylamada ortaya şu sonuçlar çıktı:

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MasterChef'te ilk 6'ya kalan üçüncü isim belli oldu

Onur: 27.5 puan Semih: 24.5 puan Şirin: 21 puan Eda: 20.5 puan Erim: 19.5 puan

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MasterChef'te ilk 6'ya kalan üçüncü isim belli oldu

İkinci Tur: Keçi sütü ve peru biberi ile yaratıcılık şovu

Bu puanlar, yarışmacıları ikinci tur için motive etti ve yarış daha da kızıştı. İkinci turda yarışmacılardan, malzeme olarak Peru biberi ve keçi sütü kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Mehmet Şef, Peru biberini tanıtarak yarışmacılara ipuçları verdi:

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