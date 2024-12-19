MasterChef'te ilk 6'ya kalan üçüncü isim belli oldu
TV8'de ekrana gelen MasterChef yarışmasında finale doğru heyecan arttı. İlk altıya kalan üçüncü yarışmacı da belli oldu.
MasterChef Türkiye’de final yaklaştıkça heyecan artıyor! Eski yarışmacılardan Barbaros’un konuk olduğu gecede, yarışmacılar iki aşamalı bir mücadelede ter döktü. İlk turda Fener Balığı Wellington hazırlayan yarışmacılar, lezzet ve sunumda yeteneklerini ortaya koydu. Şefler, bu özel tabağı değerlendirirken oldukça zorlandı.
İlk turda yarışmacılar, Barbaros’un ünlü limon tuzlu Fener Balığı Wellington tarifini yeniden yorumladı. Şefler tarafından yapılan oylamada ortaya şu sonuçlar çıktı:
Onur: 27.5 puan Semih: 24.5 puan Şirin: 21 puan Eda: 20.5 puan Erim: 19.5 puan
İkinci Tur: Keçi sütü ve peru biberi ile yaratıcılık şovu
Bu puanlar, yarışmacıları ikinci tur için motive etti ve yarış daha da kızıştı. İkinci turda yarışmacılardan, malzeme olarak Peru biberi ve keçi sütü kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Mehmet Şef, Peru biberini tanıtarak yarışmacılara ipuçları verdi: