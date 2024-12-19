MasterChef'te ilk 6'ya kalan üçüncü isim belli oldu

İkinci Tur: Keçi sütü ve peru biberi ile yaratıcılık şovu

Bu puanlar, yarışmacıları ikinci tur için motive etti ve yarış daha da kızıştı. İkinci turda yarışmacılardan, malzeme olarak Peru biberi ve keçi sütü kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Mehmet Şef, Peru biberini tanıtarak yarışmacılara ipuçları verdi: