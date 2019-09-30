MasterChef'te heyecan dolu düello oyunu! Soğuk terler döktüler

Kuru Bamya Çorbası için Güzide ve Suna, Etli Ekmek için Alican ve Cemre, Testi Kebabı için Murat ve Ekin, Çılbır için Batuhan ve Faruk Batuhan, Biçi Aşı için Bahri ve Açelya, Aside Tatlısı için Mustafa ve Eda düello yapıyor.