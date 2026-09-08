MasterChef’te haftanın ilk dokunulmazlık heyecanı! 8 Eylül dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye 2026’da yeni haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi başladı. Kaptanlık oyununu kazanan Tolga’nın Mavi Takımı ile Şadi’nin Kırmızı Takımı, haftanın ilk takım oyununda karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Eylül MasterChef eleme adayları kim oldu? Bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte son bölümde yaşananlar…

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de 8 Eylül Salı akşamı haftanın ilk takım dokunulmazlığı için Mavi ve Kırmızı Takım tezgâh başına geçti. 8 Eylül gecesi itibarıyla erişilebilen güvenilir kaynaklarda dokunulmazlığı kazanan takımın sonucu henüz yayımlanmış değil. Sonucun bölümün tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

8 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Haftanın ilk iki eleme adayı, dokunulmazlık oyununu kaybeden takımda oynanacak bireysel dokunulmazlık ve ardından yapılacak oylamayla belirlenecek. 8 Eylül gecesi itibarıyla ilk ve ikinci eleme adayının isimleri güvenilir kaynaklarda henüz doğrulanmadı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım dokunulmazlığını kaybeden yarışmacılar gecenin devamında bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı eleme potasına girmekten kurtulurken bir takım arkadaşını eleme adayı olarak belirleyecek. Bireysel dokunulmazlığın sahibi de bölümün ilerleyen dakikalarında kesinleşecek.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM?

MasterChef’te haftanın kaptanlık oyununu Tolga kazandı. Böylece Tolga yeni haftanın Mavi Takım kaptanı oldu. Tolga, karşı takımın kaptanı olarak ise Şadi’yi seçti. Kaptanlık oyununun ardından iki isim sırayla yarışmacı seçerek haftanın Mavi ve Kırmızı takımlarını oluşturdu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Tolga’nın kaptanlığındaki Mavi Takım’da şu yarışmacılar bulunuyor:

Tolga (Kaptan)

Bahar

Şükran

Şiringül

Cansu

Nilay

Kübra

Burçin

Nurten

Ayşe

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Şadi’nin kaptanlığındaki Kırmızı Takım ise şu isimlerden oluşuyor:

Şadi (Kaptan)

Tolgahan

Muhammed

Emre

Enes

Hasan

Eyüp Can

Recep

Armağan

Batuhan

MASTERCHEF’TE GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef’in 6 Eylül’de yayınlanan eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Koray oldu. Eleme potasında Muhammed, Koray, Şükran, Emre, Şadi, Cansu, Şiringül ve Nurten mücadele etti. Şeflerin değerlendirmesinin ardından Koray’ın MasterChef Türkiye 2026 macerası sona erdi.