MasterChef'te gözyaşları sel oldu! Ana kadroya giremeyen yarışmacı herkesi ağlattı

MaterChef'te yarışmacılar tüm hünerlerini göstermeye devam ediyor. Ana kadroya girmek için mücadele eden yarışmacılardan Ayşegül, son bölüme damgasını vurdu. Son yayınlanan bölümde ana kadroya girmek için verdiği çabaya rağmen hüsrana uğrayan yarışmacı gözyaşlarına boğulunca, herkes ağladı. İşte o anlar...