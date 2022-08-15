MasterChef'te gözyaşları sel oldu! Ana kadroya giremeyen yarışmacı herkesi ağlattı
Tv8'İn en popüler programı MasterChef'te yarışma tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonda yeni bölümlerle ekrana gelen yarışma, izlenme rekorları kırıyor. Son bölümde ana kadroya giremeyen bir yarışmacı gözyaşlarına boğuldu ve herkesi ağlattı. O anlar yarışmaya damgasını vurdu.
MaterChef'te yarışmacılar tüm hünerlerini göstermeye devam ediyor. Ana kadroya girmek için mücadele eden yarışmacılardan Ayşegül, son bölüme damgasını vurdu. Son yayınlanan bölümde ana kadroya girmek için verdiği çabaya rağmen hüsrana uğrayan yarışmacı gözyaşlarına boğulunca, herkes ağladı. İşte o anlar...
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin ana kadro seçimlerinde duygusal anlar yaşandı. İlk etabı geçerek yaratıcılık oyununa kalan Ayşegül, tere kullanarak en yaratıcı tabağı yapmaya çalıştı. Zamanını iyi değerlendiremeyen yarışmacı, ana kadroya giremeyince duygusal anlar yaşadı.
Ana kadroya girmek için hazırladığı yemek son ikiye kalan ancak seçilemeyen Ayşegül, gözyaşlarına hakim olamadı.
Çok çalıştığını söyleyen Ayşegül, tabağına bulaşan püre yüzünden ikinci oldu. Ayşegül gözyaşlarına boğulurken konuşan şef Somer Sivrioğlu ise "Bu ikinciliğe çok üzüldüm.