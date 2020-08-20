MasterChef'te Eray şefleri yaktı! Mavi takımdan eleme potasına sürpriz isimler gitti
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde mavi takım, kırmızı takıma yenilerek dokunulmazlık oyunu oynaka zorunda kaldı. Eleme potasına giden isimler herkesi şaşırttı.
İlk takım oyununda yenilen kırmızı takım, MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde kıyasıya bir mücadele verdi. Ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya, dün akşam yarışmacılardan yaratıcılıklarını kullanmalarını istedi.
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Mavi takım ve kırmızı takım neredeyse başa baş lezzette yemekler çıkarsa da başlangıç tabağı ve tatlı konusunda bazı eksiklikleri olan mavi takım kaybetti.
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Eleme adayı olmamak için sonrasında mavi takım yarışmacıları kendi aralarında yarıştılar ve yeni eleme isimleri belirlendi.
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Mavi takım, eleme ve dokunulmazlık yarışmasında Somer Şef'in imzasını taşıyan bir tabak çıkarttı, kabak çiçeği dolması yaptılar.
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