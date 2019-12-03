MasterChef'te duygu dolu anlar!Tuana Balkan şarkısı Ederlezi ile büyüledi

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel olarak Üsküdar'daki Engelsiz Yaşam Merkezi'ne konuk oldu. MasterChef'te yarışmacıların yemeklerine puan veren isimler arasında yer alan görme engelli genç kız Tuana söylediği Balkan şarkısı Ederlezi ile dinleyenleri büyüledi. Duygusal bir Balkan şarkısı olan Ederlezi, Çingeneler Zamanı filmiyle de özdeleşmişti.