MasterChef'te duygu dolu anlar!Tuana Balkan şarkısı Ederlezi ile büyüledi
TV8 Ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu akşam genç kız Tuana söylediği Balkan şarkısı Ederlezi ile herkesi büyüledi.
TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel olarak Üsküdar'daki Engelsiz Yaşam Merkezi'ne konuk oldu. MasterChef'te yarışmacıların yemeklerine puan veren isimler arasında yer alan görme engelli genç kız Tuana söylediği Balkan şarkısı Ederlezi ile dinleyenleri büyüledi. Duygusal bir Balkan şarkısı olan Ederlezi, Çingeneler Zamanı filmiyle de özdeleşmişti.
3 Aralık 2019 MasterChef'de Tuana söylediği Ederlezis şarkıyla herkesi derinden etkiledi.
Jüri üyeliklerini Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef bu hafta çok özel bir yere konuk oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun çekimleri Üsküdar'da bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yapıldı.
Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununu şeflerin istediği menüyü hazırladılar. Takımların yaptığı yemekleri tadan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim görenler ise takımların yaptıkları yemekleri tadarak puan verdi.