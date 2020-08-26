MasterChef'te dokunulmazlığı bakın kim kazandı eleme potasında sürpriz isimler
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de dün akşam takımlar arasında yeni bir yarışma gerçekleşti, dokunulmazlık alan kişi ve eleme potasına gidenler belli oldu.
MasterChef Türkiye, dün akşam yepyeni bir bölümüyle izleyiciyle buluştu. Kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılan yarışmacılar yeni bölümde eleme potasına gitmemek için yine kıyasıya bir mücadele verdi.
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Takımlar Çin mutfağından lezzetler çıkarmak için mücadele etti. Kırmızı takım 4-2'lik farkla mavi takımı yendi.
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Elemeye giden mavi takımın yarışmacıları arasında ise sesler yükseldi.
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Dokunulmazlık oyununu oynayan mavi takımda Danilo Zanna'nın yaptığı yemeğe en yakın tabağı çıkaran Gülşah dokunulmazlığın sahibi oldu.
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