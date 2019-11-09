Masterchef'te Cemre kriz çıkardı her şeyi sildi yarışmada diskalifiye şoku
Masterchef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Cemre Uyanık'ın programdan diskalifiye edildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Masterchef'in favori yarışmacılarından Cemre Uyanık, sevenlerini endişelendiren bir haberle gündeme geldi. Instagram hesabından programın orijinal hesabıyla karşılıklı olarak takipleşmeyi bırakan Cemre'nin yarışmadan ayrıldığı söylendi.
Sosyal medya hesabından programı takipten çıkan Cemre, yarışmayla ilgili bütün fotoğraflarını da sildi. Cemre'nin, biyografisinde yazan Masterchef yazısını da kaldırması sevilen ismin diskalifiye olduğu söylentilerini artırdı.
Amerika'ya gitti: Yarışmayla ilgili tüm gönderilerini silmesinin ardından Amerika'da olduğuna dair paylaşımlar yapan Cemre Uyanık'ın takipçilerinin kafasında soru işaretleri oluşmaya başlarken, 27 yaşındaki isim sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Elenme yok dedi, paylaşımı kaldırdı
Paylaşımında "Elenme falan yok gençler sakin. Masterchef’ten ibaret değilim. Bundan sonra da bazı şeyler dışında ilgili paylaşım yapmayacağım. Bu ara biraz işime yoğunlaşmam gerekiyor." diyen Cemre, bu paylaşımı kısa bir süre içerisinde kaldırdı.