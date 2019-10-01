MasterChef'te bu hafta kim elendi? Sürpriz konuklar yarışmacıları şaşırttı
TV8'de ekranlara gelen MasterChef'te 1 Ekim akşamı yarışmacıların çok özel misafirleri bulunuyor.
MasterChef yarışmacıları bu akşam İstanbul Maslak'ta film seti için yemek hazırlıyor. Yarışmacılar bu akşam Nicoise Salata, Pissaladiere, Fransız Steak ve Creme Caramel yapmak için kıyasıya bir şekilde mücadele ediyor.
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Bu akşam programın özel misafirleri ünlü oyuncular İbrahim Büyükak, Safa Sarı ve Onur Buldu oldu. Ünlü oyuncuların programa dahil olmasıyla gergin ortam yerini renkli anlara bıraktı.
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Programa geç kalan komedyen Doğu Demirkol yemeğe yetişmedi. Sadece tatlı yemekle kalan Demirkol'un da programa dahil olmasıyla neşeli anlar yaşandı.
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Yemekleri değerlendiren oyuncular değerlendirmesini yaptı. İbrahim Büyükak bu akşam dokunulmazlık oyununu kırmızı takımın kazandığını açıkladı.
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