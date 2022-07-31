Masterchef'te böyle hata görülmedi! Yemeğin tadına bakan jüri üyeleri şaştı kaldı...
Yeni sezona iddialı başlayan Masterchef Türkiye 2022'nin son yayınlanan bölümünde görülmemiş bir hata yaşandı. Birinci turu başarıyla geçip, ikinci tura çıkan yarışmacılardan Nazike yaptığı tatlıya karıştırıp tuz serpince olanlar oldu. Programın jüri üyelerinden Danilo Zanne hatayı fark etti diğer jüriler ise tadına bile bakmadı...
Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Masterchef Türkiye yeni sezona bomba gibi başladı. Birinci turdan başarıyla geçen yarışmacılar şimdilerde ikinci turu da geçebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyorlar. Her bölümü farklı bir heyecan olan programın son yayınlanan 25. bölümünde Nazike isimli yarışmacı hazırladığı tatlıya karıştırarak pudra şekeri yerine tuz serpti. Masterchef jüri üyelerinden Danilo Zanna tuz olduğunu fark etti, diğer jüri üyeleri tadım bile gerçekleştirmedi. İşte haberin detayları...
MasterChef Türkiye 2022'nin 2. turunda yarışmacılar hem zamanla ve birbirleri ile yarışıyor hem de yaptıkları yemekleri şeflere beğendirmeye çalışıyor. MasterChef Türkiye'nin 25. bölümünde Nazike isimli yarışmacı hazırladığı tatlıya pudra şekeri yerine tuz serpince olanlar oldu.
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun belirledikleri yemekleri belirtilen süre zarfında yapmaya çalışan yarışmacıların heyecanı gözlerinden okunuyor
MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor.