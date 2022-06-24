MasterChef'te bomba jüri değişimi! Acun Ilıcalı fişini çekti!
Tv8 ekranlarının vazgeçilmezi olan MasterChef Türkiye'de 4 sezon geride bırakıldı. Jüri üyeleriyle ilgili bomba haberler gündeme düştü. Acun'un ani jüri değişimi konusu ortalığı karıştırdı. Şefler bu duruma ne tepki verdi? Bu iddiaların gerçeği ne? İşte haberin detayları...
Tv8 ekranlarının favori yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye'de 5. sezona girmeden önce yeni kararlar alındığı iddiaları gündeme geldi. Önceki sezonlarda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı yarışmanın, bu sezon jüri değişikliğine gittiği konusu kriz çıkardı...
İddialardan bir tanesi de Mehmet Yalçınkaya'nın ayrıldığı yönündeydi.
Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her yıl birbirinden iddialı ve yetenekli yarışmacıların mücadele ettiği MasterChef'in bu yılki yayın tarihi de açıklandı. 1 Temmuz Cuma günü yeni sezonuna başlayacak MasterChef Türkiye'nin jürileri de belli oldu.
MasterChef Türkiye'nin üç sezondur jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya üstleniyordu. Yarışma henüz başlamadan ortaya jüri üyelerinin değişeceği ve farklı isimlerin olacağı iddia edilmişti. İddialardan bir tanesi de Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğinden ayrılacağı yönündeydi.