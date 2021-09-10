MasterChef'te baklava krizi! Fırına 35 dilimle giren tepsi 42 dilim çıktı!
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef' 2021 ayrışma programında fırına 35 dilim giren baklava tepsisi fırından 42 dilim olarak çıkınca yarışma sosyal medyanın diline düştü.
TV8 MasterChef 2021'in son eleme bölümünde jüri üyeleri yarışmacılardan tepsi baklava yapmalarını istedi. Fakat izleyicilerin gözünden kaçmayan ve fark edilen bir durum sosyal medyada skandal olarak konuşulmaya başlandı. TV8 ekranlarının reyting rekortmeni programı MasterChef'le ilgili çarpıcı iddia, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Programdaki baklava detayı nedeniyle yapımın kurgu olduğu iddia edildi.
İşte baklavanın fırına girmeden önceki hali-Tam 35 dilim
Baklavasını yapan bir yarışmacı ürünü fırına vermeden öncesinde tepsisinde 35 dilim baklava olduğu görüldü. Ancak kameralara yansıyan görüntüde, aynı yarışmacı tepsisini fırından çıkardığında tepside 42 dilim baklava görülünce skandal bir iddia ortaya atıldı.
Sosyal medyada 'kurgu' tartışmaları
Sosyal medya kullanıcıları fırına girerken 35 dilim olan baklavanın, fırından çıktıktan sonra 42 dilim görünmesinin ardından programla ilgili "kurgu" iddiasını ortaya attı.
Sosyal medyada gündem olan bu durum karşısında izleyiciler birçok yorumda bulundu. MasterChef izleyicileri, "Yarışma kurgu mu?" sorusuna cevap aramaya başladı.