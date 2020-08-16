Masterchef'in 16 kişilik kadrosu ifşa oldu Bakın yarışmayı kazanan isimler kim oldu
Masterchef Türkiye 2020 TV 8 ekranlarında heyecan dolu bölümleri ile başladı. Masterchef'in 16 kişilik ana kadrosuna giren 14 kişi belli oldu. 2 kişilik son kadro bu akşam belli olacaktı fakat sosyal medyada yayılan bir video Masterchef'in 16 kişilik ana kadrosunu ifşa etti! Bakın Masterchef'i kazanan yarışmacılar kim oldu?
Ekranların en çok izlenen lezzet ve becerinin konuştuğu Masterchef Türkiye 2020 sezonuna hızlı başladı. 16 kişilik ana kadronun belli olması için her akşam iki elemenin yapıldığı yarışmada 14 kişi adının yazdığı önlüğü giyerek Masterchef 2020'de yarışmaya hak kazandı.
Deneyimli şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda olduğu yarışma sadece iki kişiyi daha kadrosuna katarak yoluna devam edecek. 16 kişilik ana kadroya girecek son iki isim bu akşam belli olacaktı fakat sosyal medyada yayılan bir video Masterchef 2020 kadrosunu ifşa etti.
Masterchef'in ifşa olan videosunda kırmızı takımda Ayyüce, Serhat, Duygu, Uğur, Furkan, Sedat, Celal ve Barbaros olurken. Mavi takımda ise: Ebru, Eray, Gülşah, Berk, Esra, Tanya, Özgül ve Emir olacak. Yani Masterchef'in bu akşamki bölümünde elemeleri geçerek kadroya giren iki isim Ebru ve Gülşah olacak. Brezilyalı model ve oyuncu Walison Fonseca yarışmadan elenecek.
İşte Masterchef'in ifşa olan o videosu
İşte mavi takım ve kırmızı takım olarak ikiye ayrılan Masterchef Türkiye 2020'nin 16 kişilik yeni yarışmacıları...