Masterchef'in 16 kişilik kadrosu ifşa oldu Bakın yarışmayı kazanan isimler kim oldu

Deneyimli şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda olduğu yarışma sadece iki kişiyi daha kadrosuna katarak yoluna devam edecek. 16 kişilik ana kadroya girecek son iki isim bu akşam belli olacaktı fakat sosyal medyada yayılan bir video Masterchef 2020 kadrosunu ifşa etti.