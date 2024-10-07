Masterchef'e veda eden isim belli oldu kopya olayı geceye damga vurdu

Mastercheh eleme gecesinde Ezgi ile eleme adayı Şirin arasında yaşanan kopya olayı herkesi şaşkına çevirdi. Ürün değiştirilirken Masterchef'e veda eden isim Ayşe oldu.

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Her akşam merakla izlenen Masterchef yarışmasında bugün eleme gecesi yaşandı.

Eleme gecesinde Eda ile Şirin'in kopya hazırlayıp kağıda yazması şefleri şaşırttı. Yaşanan olaya sinirlenen şefler ürün değişikliğine giderek yarışmaya devam etti.

Mehmet Şef Ezgi'ye "Senin cebindeki kâğıt nedir?" diye sordu. Ezgi ise "Şirin'in verdiği bir şey. Kendi bir yaratıcılık tabağı için, ürün unutmaması için bir not yazdı." dedi. Duruma çok sinirlenen Mehmet Şef "Burada bir arkadaşınızın yapacağı yemeğin listesinin malzemelerini diğer bir arkadaşınız yukarıda okuyor. Sizin böyle bir hakkınız yok." dedi.

Ürün değişikliğine gidildi

Şefler yaşanan bu kopya olayından sonra ürün değişikliğine gitti. Açıklanan yeni ürün "Mercan Köşkü" ile yaratıcılık. Şefler tazesinin de kurusunun da kullanılabileceğini belirtti ve en kötü tabağı hazırlan isim Masterchef'e veda etti.

Vallahi Şirin bu boşluğumuza gelmemiş

Kısa bir konuşma yapan Şirin "Şefim Öncelikle, çok çok özür dilerim. Öncelikle sizden, sonra arkadaşlarımdan. Gerçekten bunun sonucunu düşünmeden bir şey yaptık. Yani yapmamamız gereken bir şey yaptık. Bir an boşluğumuza geldi. Çok özür dilerim" dedi. Mehmet Şef ise "Vallahi Şirin bu boşluğumuza gelmemiş. Bazı şeylerin de üstünü örtmek iyi değil. Siz baya buna çalışmışsınız" dedi.

Ayşe Masterchef'e veda etti

Son dörde kalıp Danilo Şef'in tabağını yapan yarışmacılar arasında en kötü tabağı yapan Ayşe Masterchef'e veda etti.