MasterChef'e hangi yarışmacı veda etti? Yarışmada gergin bekleyiş

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor.