MasterChef'e hangi yarışmacı veda etti? Yarışmada gergin bekleyiş
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin bu akşam yayınlanan bölümünde hangi yarışmacının programa veda edeceği belli oluyor.
TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor.
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24 Eylül Salı akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılar geleneksel sokak lezzetlerini hazırlıyorlar. Yarışmacılar hazırlayacakları yemekleri duyunca sevindiler.
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Yarışmacılar verilen sürede bu akşam midye dolma, arnavut ciğeri, tavuklu pilav, balık ekmek ve halka tatlısı hazırladılar.
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Kırmızı takım verilen sürede 5 yemeği de tamamlarken mavi takım halka tatlısını yetiştiremedi. Bu durumda kırmızı takım geceye avantajlı başladı.
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