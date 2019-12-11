MasterChef'den elenen Suna Aydın estetik yaptırdı yeni projesi belli oldu
TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef Türkiye yarışmasından geçtiğimiz haftalarda elenen Suna Aydın, estetik yaptırdı, yeni projesi de belli oldu.
TV8 ekranlarının herkes tarafından ilgiyle izlenen yarışması MasterChef Türkiye'nin favori yarışmacılarından olmasına rağmen iki hafta önce elenen Suna Aydın, programa veda eder etmez Nişantaşı'nda bir Güzellik Merkezi'ne giderek estetik yaptırdı.
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MasterChef Türkiye yarışması esnasında sosyal medyada da takipçileri oldukça artan Suna Aydın, Instagram hesabından burnuyla ilgili oldukça olumsuz yorumlar okuduğunu söyleyerek estetisyenin yolunu tuttu.
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Burun estetiği yaptıran Suna Aydın, estetik operasyona dair detayları ve yüzündeki değişimi sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.
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Burnuna yaptırdığı estetiğin ardından hayalindeki görüntüye kavuştuğunu belirten Suna Aydın'ın hayranlarını sevindiren bir gelişme de yaşandı.
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