Masterchef Yasin'in foyası ortaya çıktı!

Masterchef Türkiye, birbirinden renkli yarışmacıları ve deneyimli şefleri ile tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta bir yarışmacının veda ettiği yarışma sosyal medyanın da dilinde.

Bir dönem Yemekteyiz programına da katılan Yasin Obuz sosyal medyanın yakından takip ettiği isimlerden biri. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz'u fenomen yapan ise konuşma tarzı ve şivesi olmuştu. Yasin Obuz meğer bambaşka biriymiş. Yıllar önce Kısmetse Olur adlı izdivaç programına katılan Yasin Obuz'un videosu izleyenleri şok etti.