Masterchef Yasin'in foyası ortaya çıktı meğer her şey oyunmuş!
TV 8'in fenomen yarışması Masterchef Türkiye'nin yarışmacılarından biri olan Yasin Obuz'un foyası ortaya çıktı. Yıllar önce Kısmetse Olur'a katılan Yasin Obuz düzgün Türkçesiyle akılları karıştırdı.
TV 8'in fenomen olan yemek yarışması Masterchef Türkiye, birbirinden renkli yarışmacıları ve deneyimli şefleri ile tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta bir yarışmacının veda ettiği yarışma sosyal medyanın da dilinde.
Yarışmanın ilgiyle takip edilen en renkli yarışmacılarından biri de 'Boomcu Yasin' lakabıyla kısa sürede fenomen olan Yasin Obuz. 32 yaşında ve işletmeci olan yarışmacı ilginç tavırları ve sempatik halleri ile kısa sürede diğer yarışmacıların arasından sıyrıldı.
Bir dönem Yemekteyiz programına da katılan Yasin Obuz sosyal medyanın yakından takip ettiği isimlerden biri. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz'u fenomen yapan ise Kıbrıs şivesiyle konuşması oldu.
Şefler ve yarışmacılar ile komik diyaloglara giren Yasin Obuz meğer bambaşka biriymiş. Yıllar önce Kısmetse Olur adlı izdivaç programına katılan Yasin Obuz'un videosu izleyenleri şok etti.