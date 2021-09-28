Masterchef Yasak Elma Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Esra Erol, İzmir’den gelen Sevgihan Hanım başkalarına örnek olmak için yayına geldiğini, Turan Siyah isimli kişi ile Soma’ya giderken tanıştığını söyledi. 4 tane evlilik yaptığını söyleyen 61 yaşındaki Sevgihan Hanım bir eşinden bir diğerinden de bir olmak üzere 2 çocuğu olduğunu, 4 eşini de kendisinin boğduğunu ve öldürdüğünü belirtti. Sevilen program reytingde zirveyi rakibine kaptırdı.