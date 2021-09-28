Masterchef Yasak Elma Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
27 Eylül 2021'in reyting sonuçları Müge Anlı ile Tatlı Sert, Masterchef, Esra Erol'da ve Yasak Elma'yı hüsrana uğrattı.
MasterChef jürisi yarışmacılardan, haftanın kaptanını belirleyebilmek için en iyi menemeni yapmalarını istedi. Mavi takım kaptanı seçilen Tahsin ise kırmızı takımın kaptanını belirleyerek takımlarını oluşturdular. Yarışmacılar, Türk mutfağının vazgeçilmezi menemeni başarılı yapmaya çalıştığı Masterchef reytingde umduğunu bulamadı.
Ender, Çağatay’ın peşini bırakmamaya kararlıdır. Kumru’nun bir anlık dikkatsizliği en yakın arkadaşından gizlediklerini ortaya çıkarır. Yıldız’a Doğan’ın yanında gelen bir mesaj, Doğan’ın aradıklarını bulmasına yardımcı olduğu Yasak Elma reyting yarışında hüsrana uğradı.
Esra Erol, İzmir’den gelen Sevgihan Hanım başkalarına örnek olmak için yayına geldiğini, Turan Siyah isimli kişi ile Soma’ya giderken tanıştığını söyledi. 4 tane evlilik yaptığını söyleyen 61 yaşındaki Sevgihan Hanım bir eşinden bir diğerinden de bir olmak üzere 2 çocuğu olduğunu, 4 eşini de kendisinin boğduğunu ve öldürdüğünü belirtti. Sevilen program reytingde zirveyi rakibine kaptırdı.
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı dünkü bölümüyle umduğunu bulamadı.
İşte pazartesi günü reytingleri...