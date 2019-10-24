MasterChef yarışmacısı Suna Aydın'ın asıl mesleği şaşırttı ünlüler akın ediyor
TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te fırtınalar estiren yarışmacı Suna Aydın'ın asıl mesleği herkesi şaşırttı.
TV8 ekranlarının merakla izlenen yemek yarışması MasterChef'te yarışmacılar birincilik için elinden geleni yapmaya devam ederken jüri üyeleri ve diğer yarışmacılarla girdiği polemiklerle adından söz ettiren Suna Aydın'ın asıl mesleğini duyan şaştı kaldı.
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MasterChef yarışması kadar yarışmacıları da merak edilince Suna Aydın'ın asıl mesleğinin ne olduğu da ortaya çıktı.
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İskenderun doğumlu olan Suna Aydın, 10 Ekim 1986'da doğdu ve 10 yaşında Batın adından bir oğlu var.
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Aydın, mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir derece ile bitiren Suna Aydın, en iyi işletmecilerle çalışma fırsatı yakaladı.
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