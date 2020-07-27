MasterChef yarışmacısı Kayhan Şef Somer Sivrioğlu hakkındaki sözleriyle şok etti
MasterChef Türkiye'de Kayhan Özekin, şeflerin arasından Somer Sivrioğlu hakkında öyle şeyler anlattı ki duyanların ağzı açık kaldı.
TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef Türkiye yarışmasında üçlü düellolarla kıyasıya kapışma sürüyor. Heyecanın zaman zaman zirveye tırmandığı yarışmada renkli yarışmacılar da herkesi şaşkına çevirebiliyor.
Geçtiğimiz gün yayımlanan MasterChef Türkiye'nin yeni bölümündeki yarışmacılardan Kayhan Özekin, şeflerden Somer Sivrioğlu ile ilgili anlattıklarıyla ise şok etti. Somer Sivrioğlu, "Şaka mı bu adam" diyerek tepki gösterdi.
Ali Nazik Kebabı'nı Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki restoranının menüsüne girmesini anlatan Kayhan Özekin, şunları anlattı:
"2012 yılında ünlü bir yemek yazarıyla gittiğiniz Gaziantep gezisinde aranızda küçük çaplı bir tartışma geçiyor.''
''Kendisi 'Ali Nazik kebabını nasıl menünüze koymazsınız?' diyor. Siz pişman oluyorsunuz ve Avustralya'daki restoranınızın menüsüne koyuyorsunuz.''