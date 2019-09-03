Masterchef yarışmacılarından kim elendi? Mehmet Yalçınkaya çıldırdı
TV8 yarışması MasterChef yarışmasından kim elendi sorusu final oyunuyla belli oluyor.
Masterchef yarışması Tv8 ekranlarında izleyiciyi eleme heyecanı ile ekrana kilitledi. Kırmızı ve mavi takımın yarıştığı ilk turda kaybeden mavi takım olmuştu. İlk eleme adayları da bu takımdan çıktı. İkinci turda ise kırmızı takım farklı olarak yenildi. Final yarışında 'Masterchef'ten kim elendi' sorusunun yanıtı ortaya çıkacak.
Masterchef yarışında ilk eleme adayı olarak potaya atılan isim Mavi takımdan Ekin oldu. Mavi takım kaptanları olan Suna'nın sunumda yaptığı hata sebebiyle yenilmişti. Suna dokunulmazlığı kazanınca kendini kurtardı. Takımı yakan Suna, eleme adayı olarak da rakip gördüğü Ekin'in adını verdi.
Mavi takım oylamada ikinci eleme adayı olarak da Eda'yı çıkardı. Pasta şefi olan Eda, dokunulmazlık oyununda da çok kötü bir performans ortaya koydu. Takım arkadaşları da 5 oyla onun elemeye gitmesine karar verdi. Eda bu karara 'Herkes beni hep çok iyisin seni seviyoruz deyip harçerliyor' diyerek tepki gösterdi.
Mehmet Yalçınkaya'yı yine çıldırttılar
Haftanın yemek yarışında ikinci etap Darülaceze'de gerçekleşti. Mavi ve kırmızı takım Darülaceze sakinleri için yemek yaparken, çalışmaları ile Mehmet Şefi çileden çıkardılar. Kırmızı takımdan Cemre eliyle salatayı karıştırdığı için şefi kızdırırken, mavi takımın kaptanı Suna ise köfteyi spatula ile kesmeye kalktı. Mehmet Şef yarışı durdurup hepsine fırça attı.