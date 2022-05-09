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Masterchef ve Survivor yarışmacısı evinde ölü bulundu! Hayranları şoka girdi: Şampiyon olmuştu

Masterchef ve Survivor yarışmacısı evinde ölü bulundu! Hayranları şoka girdi: Şampiyon olmuştu

Ekranların reyting rekorları kıran yarışmaları Masterchef ve Survivor'da şampiyon olan isimden kötü haber geldi.

Masterchef ve Survivor yarışmacısı evinde ölü bulundu! Hayranları şoka girdi: Şampiyon olmuştu

İspanya'da Masterchef ve Survivor'da yarışan ve oldukça popüler bir isim olan Jose Luis Losa evinde ölü bulundu.

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Masterchef ve Survivor yarışmacısı evinde ölü bulundu! Hayranları şoka girdi: Şampiyon olmuştu

Survivor 2016'nın şampiyonu olan Albacete'li Losa'nın ölümü ülkede şok etkisi yarattı.

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Masterchef ve Survivor yarışmacısı evinde ölü bulundu! Hayranları şoka girdi: Şampiyon olmuştu

Katıldığı reality şovlarla üne kavuşan Losa'nın eşi Inma Simarro da birkaç ay önce şeker hastalığına bağlı kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

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Masterchef ve Survivor yarışmacısı evinde ölü bulundu! Hayranları şoka girdi: Şampiyon olmuştu

O günden beri zor günler geçiren Losa, "Hayatımın aşkı olmadan yaşamak çok kötü" ifadelerini kullanmış ve acıyla başa çıkmak için tıbbi yardım aldığını söylemişti. 

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