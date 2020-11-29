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Masterchef Uğur Deniz Yılmaz nasıl veda etti kim elendi?

Masterchef Türkiye 29 Kasım 2020 eleme gecesine Uğur Deniz Yılmaz'ın vedası damga vuracak. Uğur Deniz Yılmaz twitleri ortaya çıkınca Acun Ilıcalı tarafından kovulmuştu. Peki bu veda nasıl olacak, Uğur nasıl gönderilecek?

Masterchef yarışmasında bu akşam kim elenecek sorusunun yanıtından çok Uğur Deniz Yılmaz'ın gidişi merak ediliyor. Hatırlanacağı gibi geçen hafta Acun Ilıcalı, Uğur Deniz Yılmaz'ı Masterchef'ten kovduğunu duyurmuştu. Buna gerekçe olarak da büyük kısmı 2012 yılına ait olan twitleri gösterilmişti. O dönemde henüz 18 yaşında olan Uğur Deniz Yılmaz, ergen dönemlerinde attığı twitlerin faturasını fenomen yarışmada ödedi. Peki Masterchef 29 Kasım 2020 elemesinde neler oldu, Uğur Deniz Yılmaz'ın twitlerinde neler var, yarışmadan nasıl gönderildi?

TV8 tarafından yayınlanan tanıtımlara bakılacak olursa, Uğur Deniz Yılmaz şefler tarafından eleme oyununa tabi tutulmadan gönderilecek.

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