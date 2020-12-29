Masterchef üçüncüsü elenen kim oldu 2020 Masterchef'te finale kalan isimler

Bu akşam MasterChef 132. bölümde ise Serhat ve Emir tereyağlı yemekler konseptiyle yarışacak. Buna uygun olarak başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan üç yemeğin ayrı ayrı değerlendirilmesi sonucu en yüksek puanı alan yarışmacı ikinci finalist olurken diğer yarışmacı MasterChef Türkiye 2020 üçüncüsü olarak veda edecek.