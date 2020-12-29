Masterchef üçüncüsü elenen kim oldu 2020 Masterchef'te finale kalan isimler
Masterchef Türkiye 2020'nin büyük finaline artık günler kaldı. Finale kalan ilk yarışmacı Barbaros Yoloğlu oldu. Bu akşam ise 3 yarışma sonunda yarışmanın 2. finalisti belli olacak.
Masterchef Türkiye 2020'de dananın kuyruğu bu akşam kopacak ve büyük finale giden 2 yarışmacı belli olacak. Özgül'ün elenmesi ile ilk 3'e kalan yarışmacılardan Barbaros Yoloğlu, yaptığı 3 yemek ile jüriyi mest ederek ilk finalist olmaya hak kazandı.
Bu akşamki yeni bölümde ise bir yarışmacı 2. finalist olacak bir yarışmacı için Masterchef macerası sona erecek. Eleme heyecanın yaşanacağı 132. bölümde elenen 'şampiyon olmaya geldim' diyen Serhat Doğramacı mı yoksa sosyal medyanın şampiyon ilan ettiği Emir Elidemir mi olacak?
Dün yayınlanan bölümde yarışmacılar tatlı yaparak şeflerin karşısına çıktı. Şeflerin puanları sonucunda toplamda 71 puana ulaşan Barbaros, MasterChef 2020'nin ilk finalisti oldu. Günün sonunda Serhat 61, Emir ise 65 puan topladı.
Bu akşam MasterChef 132. bölümde ise Serhat ve Emir tereyağlı yemekler konseptiyle yarışacak. Buna uygun olarak başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan üç yemeğin ayrı ayrı değerlendirilmesi sonucu en yüksek puanı alan yarışmacı ikinci finalist olurken diğer yarışmacı MasterChef Türkiye 2020 üçüncüsü olarak veda edecek.