MasterChef Türkiye'ye Somer Sivrioğlu bakın nasıl jüri olmuş ilk kez anlattı
Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye'ye nasıl jüri üyesi olarak katıldığını YouTube'da katıldığı bir yayında anlattı.
MasterChef'in jüri üyelerinden olan Somer Sivrioğlu, Hakan Bilgin'in Youtube'da yayınlanan Mekanın Sahibine Geldik programına konuk oldu. Üç sezondur MasterChef programında jüri üyeliği yapan Sivrioğlu, yarışmaya katılma sürecini ve özel hayatına dair merak edilenleri ilk kez anlattı:
- ''Ben Kadıköy’de doğdum. Bilkent Turizm Otel İşletmeciliği okudum. Okulun ilk öğrencilerindenim. Annemlerin restoranını çalıştırdık. Benim altında çalıştığım tek isim annemdi. Sonra kendi kaderimi çizmeye karar verdim.''
- ''Master yapmak için yurt dışına gitmeye karar verdim. Daha çok işletme üzerine düşünüyordum. Şeflik yapmayı o dönem düşünmezdik bile… Millet bana deli gibi bakıyordu 'okudun sen' falan diyorlardı. Avustralya'dan kabul geldi. Ben de denemek istedim. 'Anlatacak hikayem de farklı olur' dedim. Yakına gitsem buradan kopamazdım. İki sene değişiklik olsun istedim.''
- ''Filmlerdeki gibi atladım gittim. Elimde bir bavulum var kimseyi de tanımıyorum. Okula gittim, aksanlarını anlamıyorum… Başlarda çok zorluk çektim. Sıfırdan başladım orada… Önce okulu bitirdim, sonra yemek sektörüne girdim. 17 restoranın yöneticiliğini yaptığım zamanlar oldu.''