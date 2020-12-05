MasterChef Türkiye'ye Somer Sivrioğlu bakın nasıl jüri olmuş ilk kez anlattı

- ''Master yapmak için yurt dışına gitmeye karar verdim. Daha çok işletme üzerine düşünüyordum. Şeflik yapmayı o dönem düşünmezdik bile… Millet bana deli gibi bakıyordu 'okudun sen' falan diyorlardı. Avustralya'dan kabul geldi. Ben de denemek istedim. 'Anlatacak hikayem de farklı olur' dedim. Yakına gitsem buradan kopamazdım. İki sene değişiklik olsun istedim.''