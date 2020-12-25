MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu 3 isim eleme potasında

MasterChef Türkiye'de Emir ve Barbaros eleme potasına giden ilk isimler oldu. Serhat ve Özgül arasında ise kıyasıya bir mücadele yaşandı. MasterChef'in dörtlüsünün kaderleri ise yavaş yavaş belli oluyor. MasterChef 2020 son bölüme konuk şef olarak Fatih Tutak katıldı ve düellodaki ilk turda yarışmacılardan özel bir yemek yapılmasını istedi.