MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu 3 isim eleme potasında
MasterChef Türkiye'nin dörtlüsü arasından bir kişi finalist oldu. 3 kişiden biri ise yarışmaya veda edecek.
MasterChef Türkiye'de Emir ve Barbaros eleme potasına giden ilk isimler oldu. Serhat ve Özgül arasında ise kıyasıya bir mücadele yaşandı. MasterChef'in dörtlüsünün kaderleri ise yavaş yavaş belli oluyor. MasterChef 2020 son bölüme konuk şef olarak Fatih Tutak katıldı ve düellodaki ilk turda yarışmacılardan özel bir yemek yapılmasını istedi.
Özgül ile Serhat arasında yapılan düelloda kazanan final turuna kalan ilk yarışmacı belli oldu. MasterChef'te daha önce Emir ve Barbaros eleme adayları olmuştu. Son bölümdeki düelloyu kaybeden yarışmacı ise haftanın 3. eleme adayı oldu.
MasterChef 128. bölümdeki düellonun ilk turunda Fatih Şef, ilk oyunda yarışmacıların yapacağı yemekleri anlattı. Barbun, roka sosu, domatesli yanık pilav ve taramadan oluşan şefin tabağını yapmaları yarışmacılara 75 dakika süre verildi.
Sürenin bitiminde bu zorlu yemeği yapan yarışmacılar, şeflerin beğenisine sundu. Sonrasında şefler yemekler hakkında değerlendirme yaptı ve verdiği puanları açıkladı. Oylama sonucunda Serhat'ın toplam 30 puanı, Özgül'ün toplam puanı 26 puan oldu. Böylece ilk oyunu Serhat kazanmış oldu.