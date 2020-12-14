MasterChef Türkiye'den kim elendi iddialı yarışmacı veda etmek zorunda kaldı
MasterChef Türkiye yarışmasında kimin elendiği belli oldu. Üç iddialı isim eleme potasına gitti ve Danilo Şef'in yaptığı yemeği yaparak final oynadı.
MasterChef Türkiye'de kaptanlık yarışması geçtiğimiz hafta son kez oynandı. Yarışmanın son kaptanları ise mavi takımda Sefa kırmızı takımda Emir oldu. Haftanın son oyununda ise heyecanı zirveye taşıyan bir eleme gece gerçekleşti.
MasterChef son bölümde mavi takım ve kırmızı takım, haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Oyun öncesinde şefler Balkan mutfağından yapılması istediği yemekleri açıkladı. Menüde şile paprika, tavce gravce, Boşnak böreği, tavuk büryan (mişöriz) ve kaymaçina yer aldı.
Bu beş çeşit yemekten oluşan menüyü yapmaları için verilen süre bir saat oldu. Sürenin bitimiyle hazırlanan yemekler şeflerin beğenisine sunuldu. Süre sonunda şefler tadım yaptığı yemeklerde hangi takımı daha başarılı bulduğunu açıkladı.
Şeflerin açıklamasına göre kırmızı takımda son dokunulmazlığı kazandı. Böylece Özgül, Emir ve Eray MasterChef Türkiye 2020'nin son beşine kalan ilk isimler oldu.