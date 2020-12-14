MasterChef Türkiye'den kim elendi iddialı yarışmacı veda etmek zorunda kaldı

Bu beş çeşit yemekten oluşan menüyü yapmaları için verilen süre bir saat oldu. Sürenin bitimiyle hazırlanan yemekler şeflerin beğenisine sunuldu. Süre sonunda şefler tadım yaptığı yemeklerde hangi takımı daha başarılı bulduğunu açıkladı.