MasterChef Türkiye'den elenen Yasin Obuz'dan bomba Suna Aydın itirafı

İlk olarak Sirkeci'deki dükkanını nasıl açtığını anlatan Yasin Obuz, şunları söyledi:

- ''St. Petersburg'da arkadaşımın yanında kalıyordum. Lokantası vardı, ona yardımcı oluyordum. İstanbul'a geldim, Sirkeci'de gezerken boş bir dükkan gördüm.