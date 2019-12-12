MasterChef Türkiye'den elenen Yasin Obuz parayı kırdı pilav satışları coştu
MasterChef Türkiye'den elenen Yasin Obuz, 'Gel Konuşalım' canlı yayınında MasterChef sayesinde satışlarının iki katına çıktığını itiraf etti.
TV8 kanalında yayımlanan MasterChef Türkiye yarışmasından geçtiğimiz hafta elenen Yasin Obuz, 'Gel Konuşalım' programının canlı yayınında sahibi olduğu pilav dükkanı hakkında konuştu, kendisinden önce elenen Suna Aydın için söyledikleri ise çok konuşulacak.
İlk olarak Sirkeci'deki dükkanını nasıl açtığını anlatan Yasin Obuz, şunları söyledi:
- ''St. Petersburg'da arkadaşımın yanında kalıyordum. Lokantası vardı, ona yardımcı oluyordum. İstanbul'a geldim, Sirkeci'de gezerken boş bir dükkan gördüm.
- ''Sahibi 'Yemeğe vermiyoruz' dedi, 'Başka yerde yapar getiririm' dedim. Kefil istedi, dükkanı hemen tuttum. Sirkeci tramvay durağının orada dükkanım, hangi esnafa sorsan gösterir. Nohutlu pilav satıyorum."
- "Günde 30 kilo pilav satıyordum, şimdi 50-60 kilo satıyorum. Yarışmadan sonra satışlar iki katına çıktı."