MasterChef Türkiye'den elenen Suna paylaştı Demet Akalın Kıvanç'ı bombaladı
MasterChef Türkiye yarışmasından Suna Aydın'ın elenmesine sinirlenen Demet Akalın, MasterChef yarışmacısı Kıvanç'a çok sinirlendi.
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta favori isimlerden biri olan Suna Aydın elenmiş, Demet Akalın, bu duruma oldukça sinirlenmişti. Yarışmaya veda etmesine rağmen takımdan kopamayan Suna, yarışmanın bu hafta yayınlanan bölümü için ekiple birlikle Gaziantep'e gitti.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan MasterChef ekibiyle Gaziantep'e gittiğinde çekildiği fotoğrafını paylaşan Suna Aydın, "Elendikten sonra yine de beni Antep'e götüren güzel aile Acun Medya ve MasterChef Türkiye ekibi sonsuz teşekkür ederim... İyi ki sizleri tanıyıp çalışma imkanı buldum" notunu düştü.
Suna Aydın'ın bu paylaşımının ardından elenmesine oldukça sinirlenen Demet Akalın, yorum yaparak yeniden MasterChef yarışmacısı Kıvanç'ı bombaladı. Akalın, "O kıvanç gitmeden dönmem programa" sözleriyle dikkat çekti. Şarkıcının yorumuna yüzlerce beğeni geldi.
Öte yandan MasterChef'te geçtiğimiz hafta elenen isim Suna Aydın olunca sosyal medya ayağa kalkmış, Suna'nın yarışmadan elenmesi üzerine Demet Akalın, şu paylaşımda bulunarak Kıvanç'a kızmıştı: