MasterChef Türkiye'den elenen Suna paylaştı Demet Akalın Kıvanç'ı bombaladı

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta favori isimlerden biri olan Suna Aydın elenmiş, Demet Akalın, bu duruma oldukça sinirlenmişti. Yarışmaya veda etmesine rağmen takımdan kopamayan Suna, yarışmanın bu hafta yayınlanan bölümü için ekiple birlikle Gaziantep'e gitti.